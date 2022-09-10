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Yerel Kaçak avcıya 254 bin 912 lira ceza
Yerel

Kaçak avcıya 254 bin 912 lira ceza

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, kaçak avlanma yaparak yaban keçisini vuran bir şahıs 254 bin 912 lira ceza ödeyecek.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 15:54:00 -
Kaçak avcıya 254 bin 912 lira ceza

İskenderun-Arsuz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisinde kaçak av yapıldığı ihbarı üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Hatay Şube Müdürlüğü ve Arsuz Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Sahada denetimlerde bulunan ekipler, A.V. isimli şahsın koruma altında olan yaban keçisini avladığını tespit ederek gözaltına aldı.

Adli makamlara sevk edilen şahsa kaçak avlandığı gerekçesiyle 4 bin 912 lira idari ceza, avda vurmuş olduğu bir yaban keçisi için ise 250 bin lira tazminat cezası uygulandı.

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