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Dünya Kaçak Afganların ülkelerine dönüşleri sürüyor
Dünya

Kaçak Afganların ülkelerine dönüşleri sürüyor

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapıp yakalanan 227 Afgan, Malatya'dan bindirildikleri uçakla ülkelerine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 15:05:00 -
Kaçak Afganların ülkelerine dönüşleri sürüyor

Ülke genelinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele hız kesmiyor.

Farklı tarihlerde yakalanıp Göç İdaresi müdürlüklerine bağlı geri gönderme merkezlerinde geçici süreyle kalan göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için çalışmalar devam ediyor.

227 Afgan daha Türkiye'den gitti

Son olarak, Malatya Geçici Geri Gönderme Merkezi'nden 227 Afganistanlı yoğun güvenlik önlemi altında otobüslere bindirilerek havalimanına ulaştırıldı.

Şahsi eşyaları teslim edilen ve seyahat işlemleri tamamlanan göçmenler, jandarma ve polis ekiplerinin oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek Afganistan Hava Yolları'na ait uçağa alındı. Uçağın başkent Kabil'e iniş yapacak.

AA'nın haberine göre Malatya Havalimanı'nda önceki gün başlayan charter seferleri kapsamında şu ana kadar 681 göçmen Afganistan'a gönderildi.

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