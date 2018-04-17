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Kaçak Afganlar gönderiliyor!

Türkiye'ye İran üzerinden yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 6 bin 846 kaçak göçmenin ülkelerine dönmeleri sağlandı.

17 Nisan 2018 Salı 07:43
Kaçak Afganlar gönderiliyor!

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son dönemde Türkiye'yi umut olarak görerek İran üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin başta Erzurum olmak üzere bölge illerinde kolluk birimlerince yakalandığını belirtildi.

Yaşanan akınların önlenmesi amacıyla gerekli idari kararlar ve parmak izi kayıtları alınarak işlemleri tamamlanan ve seyahat belgeleri temin edilen Afganistan uyruklu 6 bin 846 düzensiz göçmenin Erzurum, Ağrı ve İzmir'den Kabil'e düzenlenen 9 charter seferine ek olarak tarifeli uçuşlarla ülkelerine dönüşlerinin sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, önümüzdeki günlerde planlanan 4 charter seferiyle Afgan göçmenlerin ülkelerine güvenli bir şekilde dönüşlerinin sürdürüleceği de kaydedildi.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 07:43
  1. İzmir
  2. Erzurum
  3. Ağrı
  4. Göçmen Afganlar

YORUM YAZ

  • emin emin 9 sa önce
    Afganistan, Suriye ve Irak savaşlarının en çok nemalananı İran. Fakat bir tane bile mülteci kabul etmeyen de yine İran. bir de afgan mültecileri Türkiyeye hibe ediyor! İran üzerinden gelen tüm mültecileri İrana iade edelim.
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