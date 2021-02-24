Hapis cezalarının nasıl para cezasına çevrildiği merak ediliyor. Özellikle 1 yıldan daha az ceza alanlar bununu yerine para cezası ödeyip ödeyemeyeceklerini araştırıyor. Peki, hangi cezalar para cezasına göre çevriliyor?

Kaç yıla kadar olan hapis cezaları paraya çevrilir? Kaç yıla kadar olan cezalar paraya çevrilir?

Kasten işlenen suçlarda bir yıl ve altındaki hapis cezaları, adli para cezasına çevrilebilir. Taksirle işlenen suçlarda (Örneğin trafik kazası neticesinde 2 yıl 6 ay ceza verilse dahi) ise ceza miktarına bakılmaksızın tüm cezalar adli para cezasına çevrilebilir. Ceza hukuku literatüründe aynı şekilde adlandırılmaktadır.

Adli para cezası ne kadar?

Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen adli para cezası minimum 5 günden maksimum 730 gün arası olmak üzere ceza yaptırımı bulunan günlüğü en az 20 TL’den en fazla 100 TL’ye kadar hesaplanır. Bu konu yine suçun unsuruna, niteliğine ve birçok durumuna göre hakimin takdir yetkisine bırakılmıştır.

Adli para cezası sicile işlenir mi?

Adli para cezası sicil kaydına işlenir. Cezanın peşin olarak yatırılması ya da taksitli olarak ödenmesi durumunda taksitin yatırıldığı son gün ceza infaz edilmiş sayılır ve ceza sicil kaydından kendiliğinden silinir.