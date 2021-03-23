Kaç yıl çalışan kaç gün izin kullanır? Çalışma izin süreleri?

Yıllık izin hakkı için kriter aynı işyerinde değil, aynı işverene bağlı olarak çalışmadır. Çalışanları izin hakkı emekli veya normal çalışan olarak ayrılmıyor. Ancak yaş olarak bir fark oluşuyor. Çalışma yılı 1 ile 5 yıl arasında olanlara (5 yıl dahil) 14 gün, 6 ile 14 yıl arasında olanlara 20 gün, 15 yıl veya daha fazla olanlara 26 gün yıllık ücretli izin verilir. Bununla birlikte, 18 ve daha küçük yaştakiler ile, 50 ve daha büyük yaştakilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz.

Emekli çalışanların izinleri nasıl hesaplanır?

Yıllık ücretli izin süresi, aynı işverene ait işyerlerindeki çalışma süresine göre belirleniyor. Yıllık izin, aynı işyerinde 1-5 yıl arası çalışan işçilerde 14 gün, 5 yıldan fazla 15 yıldan az çalışanlarda 20 gün, 15 yıldan fazla çalışanlarda 26 gün olarak uygulanıyor. Emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık izin hakları aynen devam eder. Başka bir işyerinde çalışmaya başlayan emekli işçinin yıllık ücretli izin süresi ise ilk defa işe girmiş gibi kabul edilir. Bir yıl çalıştıktan sonra izin kullanmaya hak kazanır ve 1-5 yıl arası dönemde 14 gün izin kullanır. 18 yaş ve altı kişilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere en az 20 gün yıllık izin verilmesi gerekir.