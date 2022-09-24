Kaç oldu bu sayamadık! Meral Akşener yeni tiyatrosunu böyle sahneledi

İYİ Parti eliyle kurgulanan tiyatroda ihtiyaç sahibi olduğu iddia edilen bir kadın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e dert yandı.

"AÇIM, ÖLÜYORUM, PERİŞAN OLDUM" TİYATROSU

İsminin Nurgül Sipahi olduğu öğrenilen söz konusu kadın, "Gerçekten açım" diye kendini acındırarak, 4 bin lira maaş aldığını, bunun 2 bin lirasını kiraya verdiğini iddia etti.

Sipahi sözlerinin devamında şunları söyledi;

"Şimdi bana söyle; aidat mı vereyim, elektrik mi vereyim, su mu vereyim, ne yiyeyim? Ne olur bizi kurtarın. Biz ölüyoruz, açız, aç. Emekliyiz, ben yaşamak istiyorum. Perişan olduk"



Akşener'de sahnelenen tiyatronun hakkını vererek Nurgül Sipahi'ye sarılıp "Beraber kurtaracağız, az kaldı" yanıtını verdi.

İYİ PARTİLİ ÇIKTI

Etimesgut'ta Meral Akşener ve Nurgül Sipahi isimli kadın arasında geçen bu diyaloğa 'tiyatro' diyoruz çünkü söz konusu kadın İYİ Parti Üyesi...



Nurgül Sipahi'nin İYİ Parti Ankara Etimesgut Teşkilatı'nda boy boy fotoğrafları var..

2 ADET DE DAİRE SAHİBİ!

Bu olayın ahlaksız bir tiyatro olduğu gerçeği ise 'Açım, ölüyorum, perişan oldum' diye veryansın eden, kirada yaşadığını söyleyen Sipahi'nin esasta 2 adet daire sahibi olduğuyla gün yüzüne çıkıyor.



Meral Akşener liderliğinde İYİ Parti eliyle sahnelenen bu ucuz şov büyük tepkiyle karşılandı..

TİYATROYA HABER DESTEĞİ

Öte yandan Amerikan Tilkisi FOX ve muhalefet yanlısı algı ve propaganda yayınlarında başı çeken ANKA Haber Ajansı, söz konusu tiyatroyu haberleştirdi.