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Sağlık Kaç kişi korona aşısı oldu? Kaç yaş korona aşısı oluyor?
Sağlık

Kaç kişi korona aşısı oldu? Kaç yaş korona aşısı oluyor?

Türkiye'de kaç kişiye korona aşısı yapıldı? 14 Ocak 2021'de Türkiye'de koronavirüs aşıları uygulanmaya başladı. Geride kalan bir ayda kaç kişinin aşılandığı merak ediliyor. Peki, kaç kişiye korona aşısı yapıldı? Kim korona aşısı olabiliyor? Kaç yaşa korona aşısı yapılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-02-15 00:25:00 -
Kaç kişi korona aşısı oldu? Kaç yaş korona aşısı oluyor?

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgını seyahatler aracılığıyla dünyanın dört bir yanına yayıldı. Ülkemizde ilk vaka 2020 yılının mat ayında tespit edildi. Salgının sona ermesi içinse toplumların büyük çoğunluğunun aşılanması son derece önemli. Ülkemizde CoronaVac aşısına içil kullanım onayı verildi ve aşılama çalışmaları 14 Ocak 2021’de başladı. Vatandaşlar ne zaman aşı olacaklarını, Türkiye’de kaç kişinin aşı olduğunu merak ediyor. Peki, kaç kişi korona aşısı oldu?

Kaç kişi korona aşısı oldu? Kaç yaş korona aşısı oluyor?

Koronavirüs aşıları öncelikle sağlık çalışanlarına uygulanmaya başladı. Ardından bakım evlerinde kalan ve çalışanlara aşı yapıldı. Sırayla 90 yaş üstü, 85 yaş üstü, 80 yaş üstü, 75 yaş üstü aşı olmaya başladı. 11 Şubat’ta 70 yaş üstü ve 12 Şubat’ta 65 yaş üstü vatandaşlar aşı olmaya başladı. 65 yaş üstü vatandaşlar ile 65 yaş üstü vatandaşların 60 yaş üstü eşleri koronavirüs aşısı için sistemden randevu alabiliyor.

Koronavirüs aşı randevuları MHRS sistemi üzerinden alınıyor. Sağlık Bakanlığı anlık olarak koronavirüs aşısı olanların sayısını yayınlıyor. Şimdiye kadar ikinci doz dahil ülkemizde 3.906.919 kişiye aşı yapıldı. 

Korona aşı sırası ne zaman gelecek? Kim ne zaman aşı olacak?
Korona aşı sırası ne zaman gelecek? Kim ne zaman aşı olacak?

Sağlık

Korona aşı sırası ne zaman gelecek? Kim ne zaman aşı olacak?

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