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Sağlık Kaç kişi korona aşısı oldu? Hafta sonu için korona aşı randevusu alınır mı?
Sağlık

Kaç kişi korona aşısı oldu? Hafta sonu için korona aşı randevusu alınır mı?

Şimdiye kadar kaç kişiye korona aşısı yapıldı? Koronavirüs salgının sona ermesi, bir nebze de olsa eski günlere dönebilmek adına toplumların yüzde 60-70 oranında aşılanması gerekiyor. Ülkemizde aşılama çalışmaları 14 Ocak 2021'de başladı. Peki, koronavirüs aşısı kaç kişiye yapıldı. Korona randevusu nasıl alınır? Hafta sonu korona aşısı yapılıyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-02-21 18:05:00 -
Kaç kişi korona aşısı oldu? Hafta sonu için korona aşı randevusu alınır mı?

Korona aşı randevusu al | Ülkemizde Çin’de geliştirilen CoronaVac aşısına acil kullanım onayı verildi. Son yapılan çalışmalar söz konusu aşının mutant virüse karşı da etkili olduğunu ortaya koydu. Vatandaşlar aşı sıralarının gelmesini beklerken şimdiye kadar kaç kişiye aşı yapıldığını, aşı randevusunun nasıl alındığını araştırıyor. Korona aşı randevusu ne zaman nasıl alınır?

Kaç kişi korona aşısı oldu? Hafta sonu için korona aşı randevusu alınır mı?

14 Şubat 2021’de 81 ilde sağlık çalışanları aşılanmaya başladı. Ardından bakım evlerinde kalan ve çalışanlar aşılandı. Bu aşamayla birlikte Bilim Kurulu’nun belirlediği sıralamaya göre aşılamalar sürüyor. Son olarak 65 yaş ve üstü vatandaşlar aşı olmaya başladı. Önümüzdeki günlerde kritik görevlerde çalışanların aşılanmasına geçilecek. Şubat ayı sona ermeden öğretmenlerin de aşılanması bekleniyor.

Aşı olacak vatandaşlar MHRS sistemi üzerinden randevu alabiliyor. MHRS’den aşı olmak istediğiniz yeri de seçebiliyorsunuz. Aile hekiminde ya da hastanede korona aşısı yaptırabilirsiniz. Ayrıca aşı randevuları hafta sonları için de veriliyor. Bu sebeple randevunuzu hafta sonu için oluşturabilirsiniz.

21 Şubat 2021 saat 18.00 itibariyle Türkiye’de toplam 6.588.119 kişi korona aşısı oldu.

 

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