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Gündem Kaç kişi aşı oldu? Bakan Koca açıkladı
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Kaç kişi aşı oldu? Bakan Koca açıkladı

Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Fahrettin Koca "Yerinde karar" dönemine geçiş yapıldığını duyurdu. Bakan Koca bugüne kadar kaç kişinin aşılandığını açıkladı. Peki, Bugüne kadar kaç kişi aşı oldu?

Yeniakit Publisher
2021-02-25 19:44:00 -
Kaç kişi aşı oldu? Bakan Koca açıkladı

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Fahrettin Koca bugüne kadar kaç kişinin aşı olduğunu açıkladı.

Kaç kişi aşı oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda 8 milyon doz aşı yapıldı" dedi.

Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz’ açıklamasını yaptı.

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