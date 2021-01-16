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Yaşam Kaç haftadır sokağa çıkma yasağı var? Sokağa çıkma yasağında kaçıncı hafta?
Yaşam

Kaç haftadır sokağa çıkma yasağı var? Sokağa çıkma yasağında kaçıncı hafta?

Hafta sonu yasaklarının kaçıncı haftasındayız? Koronavirüs salgını sebebiyle 81 ilde hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Yasaklar vaka tablosuna da olumlu anlamda yansımaya başladı. Peki, koronavirüs yasakları kaç haftadır uygulanıyor? Hafta sonu yasakları ne zaman başladı?

Yeniakit Publisher
2021-01-16 09:24:00 -
Kaç haftadır sokağa çıkma yasağı var? Sokağa çıkma yasağında kaçıncı hafta?

Koronavirüs yasakları ne zaman başladı? | Tüm dünya gibi Türkiye’de koronavirüse karşı büyük bir mücadele içerisinde. Ekim ve kasım aylarında artan vakalar sebebiyle 20 Kasım ve 1 Aralık taihlerinde önemli tedbir kararları alındı. Peki, yasakların kaçıncı haftasındayız?

Kaç haftadır sokağa çıkma yasağı var? Sokağa çıkma yasağında kaçıncı hafta?

20 Kasım’da alınan kararlarla yüz yüze eğitime ara verildi. Hafta sonları akşam saatlerinde sokağa çıkmaya kısıtlama getirildi. Ancak rakamlar düşüşe geçmeyince 1 Aralık itibariyle hafta içi ve hafta sonu yasakları uygulanmaya başladı. Ülkemizde 7 haftadır sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Alınan bu kararların salgın açısından son derece yararlı olduğu gözleniyor. Günlük koronavirüs vaka tablosunda ciddi anlamda bir düşüşü yaşandı.

15 Ocak Cuma günü için açıklanan koronavirüs tablosunda 167 bin 211 yeni tastin yapıldığı, 8 bin 314 kişinin testinin pozitif çıktığı ve 169 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Hasta sayısı 921 olarak açıklanırken iyileşenlerin sayısı 9 bin 109 olarak ifade edildi. Ülkemizde şimdiye kadar  23 bin 664 kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. 

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