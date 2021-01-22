Kaç ders zayıf olursa sınıfta kalınır? Bu yıl sınıfta kalma var mı 2021?

Lisede kaç zayıfla sınıfta kalırım? Yarıyıl tatili 25 Ocak tarihinde başlayacak ve 15 Şubat 2021'de sona erecek. Milyonlarca öğrenci 15 Şubat’ta ders başı yapacak. 2020-2021 Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek. İlkokul ve ortaokulda okuyan öğrencilerin karne notları, derse katılım puanı üzerinden verilecek. Derse katılım puanı ise öğrencilerin EBA TV'de gösterdiği performans ve ödevleri üzerinden belirlendi. Liselerde ise ilk dönem yapılacak sınavları ikinci dönem yapılacak ve karne notları sınavlar sonucunda belirlenecek.

31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle başlayan 2020-2021 Eğitim Öğretim yılının yarıyıl tatili başladı. Milyonlarca öğrenci 15 tatili için karnelerini alıp yarıyıl tatiline girdi. Yarıyıl tatilinden sonra okulların yüz yüze eğitime başlayıp başlamayacağının yanında liseye giden öğrenciler lisede kaç zayıfla sınıfta kalınır? Lisede sınıfı geçmek için en fazla kaç zayıf lazım sorularını sormaya başladı. Kaç zayıfla sınıf tekrarı yapılıyor, yani lisede kaç zayıfla kalıyorsunuz bunun cevabı ortaöğretim sınıf geçme yönetmeliğinde belirtilmiştir. Peki lisede kaç zayıfla sınıfta kalınır 2021? İşte detaylar.

Kaç ders zayıf olursa sınıfta kalınır?

– Yıl sonu başarı puanı 50’nin altında olan öğrenciler sınıfta kalır.

– Yıl sonu başarı puanı 50 ve yukarısı olan öğrenciler sınıfı doğrudan geçer,

– En fazla 3 zayıfı olan öğrenci sınıfı sorumlu olarak geçer

– Fakat alt sınıflardan toplam sorumlu dersiniz 6 dersten fazla ise sınıfta kalırsınız.

Hangi derslerden sınıfta kalınır?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Ortaöğretimde (lise) sınıf geçme yönetmeliğinde sınıfta kalmaya ilişkin tüm düzenlemeler hazırlandı, 2020-2021 yılından itibaren uygulayacağız” demişti. Anadolu Ajansı Editör Masası’na konuk olan Bakan Selçuk, “Ortaöğretim tasarımı) 2020-2021 yılından itibaren ilkokul, ortaokul ve lisede bu tartışılan, görüş bildirilen tasarıma uygun olarak hazırlıklarımız devam ediyor. Bunun sınavlarla bir ilgisi yok. Biz bir sınavı değiştirerek, eğitim sisteminin değişeceğini düşünmüyoruz. Diğer taraftan örneğin tarih dersi, matematik seçmeli olduğu gibi konulara da açıklık getirme fırsatımız. Tarih, matematik zorunlu bir ders. 2020-2021 yılında yeni sistemle beraber ortaöğretimde sınıf geçme yönetmeliğinde sınıfta kalmaya ilişkin, tüm düzenlemeler hazırlandı, 2020-2021 yılından itibaren uygulayacağız. Bugünkü ihtiyaçlarımıza ilişkin olarak mevcut Ortaöğretim Yönetmeliği bugün çıktı ama 2020-2021 yılının ihtiyaçlarına ilişkin de sadece sınıf geçme kısmıyla ilgili bir yönetmelik değişikliği yapacağız. Bütün illerimizde çalıştaylar yaptık.” demişti.