Kaburga ağrısı nedir? | Kostokondrit

Kostokondrit, göğsün ön tarafında hissedilen bir ağrıya neden olur. Tipik olarak keskindir, saplanma hissi verir ve bazen ciddi olabilir. Ağrı hareketle, efor sarfederken ve derin nefes alırken artar. Etkilenen bölgeye baskı uygulanırsa keskin bir acıya neden olur.

Kalp ağrılarıyla karıştırıldığı için endişe verici olabilir, fakat sakinliğinizi korumalı ve ani bir durum olmadığını bilmelisiniz.

Ağrılı bölgede kızarıklık, nefes darlığı, yüksek ateş, şişlik gibi enfeksiyon belirtileri, terleme, bulantı, baş dönmesi gibi şikayetleriniz varsa bu hastalığı taşıyor olabilirsiniz. Böyle bir durumda, en kısa sürede bir uzmana başvurmalısınız. Basit bir tedavi şekli olan hastalık için ekstra fizik tedavi yöntemleri uygulanabilir. Şikayetinizin olduğu kısımdaki ağrıları artıran hareketlerden kaçınmalısınız.

Göğüs cerrahisi bölümüne başvurmalısınız. Doktorunuzun vereceği egzersiz ve uyarıları kulak ardı etmeden uygulamalısınız.