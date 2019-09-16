Kablo hırsızları tutuklandı
Niğde’nin Ulukışla ilçesinde trafodan kablo hırsızlığı yaparken suç üstü yakalanan 3 şüpheli, tutuklandı.16 Eylül 2019 Pazartesi 15:22
Niğde’nin Ulukışla ilçesinde trafodan kablo hırsızlığı yaparken suç üstü yakalanan 3 şüpheli, tutuklandı.
Ulukışla ilçesi Niğde-Adana Otoyolu 3. tünel çıkışındaki trafodan hırsızlık yaparken suç üstü yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen C.B, E.T. ve M.K, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
C.B, E.T. ve M.K, 13 Eylül’de trafodan kablo hırsızlığı yaparken suç üstü yakalanmıştı.
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