Kabızlık çözen çay: Bağırsak temizleme çayı tarifi

Kolon kanserinden uzak kalmak ve sağlıklı bağırsak florasına sahip olmak için bu uygulamanın yapılması önerilir. Sağlıklı beslenmeye ek olarak önerilen bağırsak temizleme detoksu kişinin sindirim sisteminin daha aktif ve sağlıklı şekilde çalışmasını sağlar. Temiz ve mutlu bağırsaklar ile birçok hastalıktan uzak kalmak da mümkündür.

Kabızlık, tıbbi adıyla konstipasyon, modern çağın sık rastlanılan bir hastalığıdır. Aslında hastalık değil bir durum olduğunu da söylemek mümkündür. Bazı hastalıkların belirtisi olarak karşımıza çıkabildiği gibi tek başına ve başka bir hastalık olmaksızın da görülebilir.

Kabızlık Belirtileri Nelerdir?

Gerçekten kabızlığı olan hastalarda iki temel sebep vardır. Bunlardan birisi dışkı kıvamının aşırı sert oluşu diğeri de dışkının makattan dışarı atılmasındaki güçlüktür.

İlk sebebe bağlı kabızlıkların çoğu Gastroenteroloji bölümünde takip ve tedavi edilirken ikinci gruptakilerin çoğu Kolorektal Cerrahinin müdahale ve tedavisine gereksinim duymaktadırlar.

Haftada 3 kereden daha az sayıda dışkılama,

Ikınarak dışkılama,

Sert veya büyük parçalar halinde dışkılama,

Rektumda bağırsak hareketlerini engelleyen bir tıkanıklık varmış hissi,

Rektumu tam boşaltamamış gibi hissetmek,

Bağırsağı boşaltmak için karına elle basınç yapma veya parmakla rektumdan dışkı boşaltma.

Kabızlığa Yol Açan Nedenler Nelerdir?

Altta yatan bir hastalığın olmadığı durumlarda kabızlık yoğun stres, fazla kahve ve/veya çay tüketimine bağlı kalın bağırsağın fonksiyon bozukluğu olarak ortaya çıkabilir.

Kabızlık şikayeti ile gelen hastada;

Anal fissür varlığı (makat çevresinde ince yırtılmalarla karakterizedir)

Uzamış (kronik) kabızlıkta bağırsak tıkanması,

Özellikle ileri yaşlardaki hastalarda ve ailesinde kolon kanseri ve/veya kolonda polip varlığı olan kişilerde kolon kanseri,

Daha önce geçirilmiş batın içi ameliyatlara veya nedeni belirsiz olarak bağırsak daralması (striktür),

Kolona baskı yapabilecek diğer batın içi kanserler,

Rektum kanseri,

Kadın hastada rektumun vajen arka duvarından vajen içine girmesi (rektosel), araştırılmalıdır.

Kabızlığa sinir sistemini tutan hastalıklar da neden olabilir.

Parkinson hastalığı,

Multipl skleroz,

Yaralanmalara bağlı omurga kesileri (kısmi veya tam kesiler),

Otonom sinir sisteminin kontrolünde bozukluk olması,

İnme bu durumlardan bazılarıdır.

Kabızlığa aynı zamanda kaslarla ilgili problemler de yol açabilir.

Bağırsak hareketlerinin uyumlu ilerlemesinde rol oynayan pelvis kaslarının gevşeyememesi (anismus)

Yine pelvis kaslarının gevşeme/kasılma döngüsünün bozulması (dissinerji),

Fazla sayıda vajinal doğum yapmış kadınlarda pelvis kaslarının zayıflaması da kabızlık nedenleri olabilir.

Şeker hastalığı, tiroid bezinin az çalışması (hipotiroidi), paratiroid bezinin çok çalışması (hiperparatiroidi) ve gebelik de kabızlığa yol açan hormonal durumlardır.

Kabızlık Çözen Çay Tarifi İçin Malzemeler

2-3 bardak su

2 adet kuru kayısı

2 adet kuru erik

1 adet kuru incir

1 porsiyon meyve (Kayısı elma veya armut)

1 adet çubuk tarçın

1 tatlı kaşığı rezene

1 tatlı kaşığı zeytinyağı veya çörekotu yağı (Soğuk sıkım)

1 çay kaşığı elma sirkesi

Kabızlık Çözen Çay Tarifi Nasıl Yapılır?

Kaynamış suyun içine meyveleri kalın kalın doğrayıp atalım. Diğer malzemeleri de ekledikten sonra 10-15 demlensin.