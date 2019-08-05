Kabızlığa neden olan kötü alışkanlıklar
Kabızlık probleminizin, bazı kötü alışkanlıklar sebebiyle oluştuğunu biliyor muydunuz? Bu alışkanlıkları ortadan kaldırdığınızda, kabızlık problemini de ortadan kaldırmış olacaksınız. Peki bu kötü alışkanlıklar nelerdir?05 Ağustos 2019 Pazartesi 22:59
Kabızlık problemi yaşıyorsanız, bu alışkanlıkları gözden geçirerek yeni bir düzen sağlamanız gerekebilir. Eğer vücudunuzda bir şeyler ters gidiyorsa; ya çok yediğinizden, ya da gerektiğinden az tükettiğinizden kaynaklanıyordur.
Her besini dengeli şekilde tüketmek gerekir. İşte kabızlığa sebep olacak kötü alışkanlıklar...
İşlenmiş Gıdalar
Abur cubur, makarna, ekmek vücutta yavaş sindirilir. İşlenmiş gıdaların çoğu fruktan içerir. Fruktan da sindirim sisteminin doğal işleyişini yavaşlatır. Ayrıca işlenmiş gıdalar yüksek oranda sodyum içerirler. Yüksek sodyum içeren besinleri tüketmek vücuttaki su oranını azaltır ve bu da kabızlığa yol açar.
Hareketsizlik
Kabızlığın en büyük sebeplerinden biri de hareketsizliktir. Gün içerisinde egzersiz yapmak sindirim sistemini harekete geçirir. Egzersiz için saatlerinizi ayırmanıza gerek yok, günlük kısa yürüyüşler yapmanız da sindirim sisteminizi harekete geçirmenize yardımcı olacaktır.
Kalsiyum Ve Demir Takviyeleri
Kabızlık sorunu yaşadığınızda kalsiyum ve demiri besinlerden almanız daha faydalı olacaktır. Bu mineraller sindirim sisteminizin işleyişini düzenleyecektir. Bu aşamada vegan beslenebilirsiniz. Sindirim sistemini harekete geçirmenin en hızlı yöntemlerinden biridir.
Aşırı Derecede Laksatif Kullanmak
Laksatif boşaltımı hızlandıran maddelerdir. Aşırı derecede kullanıldığında vücut o maddeye bağışıklık kazanır. Madde bırakıldığında ise sindirim sistemini yeniden harekete geçirmeniz daha da zorlaşır. Bu yüzden laksatif kullanmak yerine lifli besin tüketimini arttırabilirsiniz.
Çikolata
Araştırmalara göre çikolata kabızlığı tetikliyor. Uzmanlar bunun sebebini henüz tespit edemeseler de süt ve kafeinin etkisi olduğunu tahmin ediyorlar.
Fazla Miktarda Süt Ve Süt Ürünleri Tüketmek
Eğer kabızlık yaşıyorsanız süt ve süt ürünleri tüketmemelisiniz. Ayrıca et, yumurta gibi hayvansal gıdalardan uzak durmalı; yerine lif bakımından zengin besinler tüketmelisiniz.
Bazı Reçeteli İlaçlar
Örneğin tansiyon ilaçlarının çoğu kabızlığı tetikleyebiliyor. Mide ekşimesine sebep olabiliyorlar. Aynı şekilde antidepresan kullanımı da sindirim sisteminize zarar verebilir. Vücudunuzun hangi maddeye intoleransı olduğunu tespit edip, ona göre ilaçlar kullanmanız kabız olmanızı da önleyecektir.
Kaynak: meraklımelehat.com
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