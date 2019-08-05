Kabızlığa neden olan kötü alışkanlıklar

Kabızlık problemi yaşıyorsanız, bu alışkanlıkları gözden geçirerek yeni bir düzen sağlamanız gerekebilir. Eğer vücudunuzda bir şeyler ters gidiyorsa; ya çok yediğinizden, ya da gerektiğinden az tükettiğinizden kaynaklanıyordur.

Her besini dengeli şekilde tüketmek gerekir. İşte kabızlığa sebep olacak kötü alışkanlıklar...

İşlenmiş Gıdalar

Abur cubur, makarna, ekmek vücutta yavaş sindirilir. İşlenmiş gıdaların çoğu fruktan içerir. Fruktan da sindirim sisteminin doğal işleyişini yavaşlatır. Ayrıca işlenmiş gıdalar yüksek oranda sodyum içerirler. Yüksek sodyum içeren besinleri tüketmek vücuttaki su oranını azaltır ve bu da kabızlığa yol açar.

Hareketsizlik

Kabızlığın en büyük sebeplerinden biri de hareketsizliktir. Gün içerisinde egzersiz yapmak sindirim sistemini harekete geçirir. Egzersiz için saatlerinizi ayırmanıza gerek yok, günlük kısa yürüyüşler yapmanız da sindirim sisteminizi harekete geçirmenize yardımcı olacaktır.

Kalsiyum Ve Demir Takviyeleri

Kabızlık sorunu yaşadığınızda kalsiyum ve demiri besinlerden almanız daha faydalı olacaktır. Bu mineraller sindirim sisteminizin işleyişini düzenleyecektir. Bu aşamada vegan beslenebilirsiniz. Sindirim sistemini harekete geçirmenin en hızlı yöntemlerinden biridir.

Aşırı Derecede Laksatif Kullanmak

Laksatif boşaltımı hızlandıran maddelerdir. Aşırı derecede kullanıldığında vücut o maddeye bağışıklık kazanır. Madde bırakıldığında ise sindirim sistemini yeniden harekete geçirmeniz daha da zorlaşır. Bu yüzden laksatif kullanmak yerine lifli besin tüketimini arttırabilirsiniz.

Çikolata

Araştırmalara göre çikolata kabızlığı tetikliyor. Uzmanlar bunun sebebini henüz tespit edemeseler de süt ve kafeinin etkisi olduğunu tahmin ediyorlar.

Fazla Miktarda Süt Ve Süt Ürünleri Tüketmek

Eğer kabızlık yaşıyorsanız süt ve süt ürünleri tüketmemelisiniz. Ayrıca et, yumurta gibi hayvansal gıdalardan uzak durmalı; yerine lif bakımından zengin besinler tüketmelisiniz.

Bazı Reçeteli İlaçlar

Örneğin tansiyon ilaçlarının çoğu kabızlığı tetikleyebiliyor. Mide ekşimesine sebep olabiliyorlar. Aynı şekilde antidepresan kullanımı da sindirim sisteminize zarar verebilir. Vücudunuzun hangi maddeye intoleransı olduğunu tespit edip, ona göre ilaçlar kullanmanız kabız olmanızı da önleyecektir.

Kaynak: meraklımelehat.com