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Ekonomi KABİS
Ekonomi

KABİS

KABİS nedir? Kiralık Araç Bildirim Sistemi yani KABİS 2015 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konuldu. KABİS kiralık araç güvenlik takip sistemidir. Araç kiralama hizmeti veren şirketlerin bu sisteme kayıt olmaları gerekiyor. KABİS kayıt işlemi nasıl yapılır? | Peki, KABİS cezası ne kadar? | KABİS giriş şifremi unuttum.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 14:38:00 -
KABİS

KABİS nasıl kullanılır? Kiralık Araç Bildirim Sistemi (KABİS) 2015 senesinde uygulanmaya başladı. Araç kiralama hizmeti veren firmalar KABİS’e kayıt olmak zorundadır. KABİS’e kayıt yaptırmayanlara ceza uygulanıyor. KABİS sayesinde araç kiralama firmaları kimin ne zaman araç kiraladığını, kimlik bilgilerini Emniyet Genel Müdürlüğü sistemine işlemiş oluyor. Peki, KABİS’e nasıl kayıt yaptırılır?

KABİS nasıl kayıt yaptırılır?

2015 yılından itibaren araç kiralama işi yapan firmaların KABİS’e kayıt olması gerekiyor. Araç kiralama işine başlayan ya da başlayacak olanlar sisteme nasıl başvuru yapmaları gerektiğini araştırıyor.

Araç kiralama işine girecek olanlar gerekli evraklarla birlikte en yakın karakola, asayiş şube müdürlüğüne ya da polis merkezi amirliği kiralık araç bildirim sistemi il yönetici birimine başvuru yapmalıdır.

Başvuru yapmak için yanınızda firmaya ait ruhsat ve vergi levhası götürmeniz gerekiyor.

İşlemler sırasında sizden bir form doldurmanız talep edilecek.

Evraklar ve form ile başvuru yapıldıktan sonra mail adresinize bir e posta gelecek. Gelen kod ile parolanızı oluşturabilirsiniz.

KABİS giriş

Kiralık Araç Bildirim Sistemine giriş yapıp kiraladıkları araçlara sisteme işleyecek olanlar bu işlemleri hangi siteden yapılacağını araştırıyor. Araç kiralama EGM internet sitesine girip üye kodu ve parolayı girerek sisteme giriş yapabilirsiniz.

KABİS GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KABİS şifremi unuttum

Pek çok kişi KABİS şifresini unuttuğunda sisteme nasıl giriş yapacaklarını araştırıyor. İnternet üzerinden şifrenizi sıfırlamanız mümkün değil. Yeni bir şifre almak için Emniyet Genel Müdürlüğü ya da asayiş şube müdürlüğüne gidip dilekçe vermeniz gerekiyor.

KABİS cezası ne kadar?

Araç kiralama firmaları mutlaka kiraladıkları araçların bilgilerini KABİS'e girmek zorunda. Şayet firma bir kez sisteme kiraladığı aracı işlemezse para cezası ile karşı karşıya kalıyor. KABİS cezasında ödenecek rakam ise şehirden şehre farklılık gösteriyor. Ancak bu ceza en az 10 bin TL olarak uygulanıyor. Şayet aynı hata ikinci kez tekrarlanırsa bu kez şirketin ruhsatı iptal ediliyor.

KABİS ceza itirazı nasıl yapılır?

KABİS ceza itirazı yap | Sisteme kiraladıkları araçların bilgisini işlemeyen firmalar ceza aldıktan sonra bu duruma nasıl itiraz edebileceklerini araştırıyor. Ceza kesildikten 15 gün içerisinde firma yetkilileri bağlı bulundukları Sulh Ceza Mahkemeleri’ne itiraz etme hakkına sahiptir.

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