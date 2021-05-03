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Gündem Kabine toplantısı tarihi belli mi?
Gündem

Kabine toplantısı tarihi belli mi?

Son yapılan kabine toplantısının ardından ülke genelinde tam kapanma kararı alınmıştı. Sıradaki toplantıda 29 Nisan tarihi itibarıyla uygulanmaya başlayan tam kapanma sürecine ilişkin gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor. Yeni haftaya girilmesiyle birlikte Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, Kabine toplantısı tarihi belli mi? Kabine ne zaman toplanacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-03 17:13:00 -
Kabine toplantısı tarihi belli mi?

26 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından ülke genelinde 29 Nisan 2021-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında tam kapanma uygulanmasına karar verilmişti. Söz konusu tarihler arasında uygulanmasına karar verilen tam kapanma neticesinde yeni yasak ve tedbirlerde getirilmişti.

Yeni haftaya girilmesiyle birlikte vatandaşlar, yeni Kabine toplantısının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Tam kapanma sürecinin değerlendirilmesi beklenen yeni Kabine toplantısının tarihi merak ediliyor.

Kabine toplantısı tarihi belli mi?

Yeni Kabine toplantısının yapılacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. En son kabine toplantısı 26 Nisan 2021 tarihinde düzenlenmişti.

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