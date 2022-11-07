Kabine toplantısı saat kaçta? Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak?
7 Kasım Pazartesi kabine toplantısı gündemi nedir? Kabine toplantıları son yıllarda çok yakından takip ediliyor. Neredeyse her kabine toplantısının ardından önemli müjdeler veriliyor. Bu sebeple sık sık 'Kabine toplantısı ne zaman?' sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, kabine toplantısı saat kaçta başlayacak kaç saat sürecek?
Ekonomiden, politikaya pek çok konunun görüşüldüğü kabine toplantılarının tarihleri yakından araştırılıyor. Peki, kabine toplantısı saat kaçta?
Kabine toplantısı saat kaçta? Cumhurbaşkanı ne zaman açıklama yapacak?
7 Kasım Pazartesi günü kabine toplantısı gerçekleşecek. Toplantının başlama saatiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.24 Ekim'de gerçekleşen toplantı 15.30 civarında başlamıştı. Bugün yapılacak olan toplantının da 15.00-16.00 sularında başlayacağı tahmin ediliyor. Toplantı genellikle 2-3 saat sürebiliyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunacak.
Toplantıda enflasyon, işçi, memur ve emekli maaşı zamlarının yanı sıra dış politikaya dair konuların masaya yatırılması bekleniyor.
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