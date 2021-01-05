Kabine toplantısı ne zaman olacak? | Koronavirüs salgınıyla birlikte milyonlarca kişi hem Bilim Kurulu hem de Kabine toplantılarını yakından takip etmeye başladı. Alınana kısıtlamalar, ekonomik destek paketleri kabine toplantıları ardından ilan edildi. Hal böyle olunca vatandaşlar yeni yılın ilk haftasında kabine toplantısı olup olmadığını merak ediyor.

Kabine toplantısı ne zaman? | Yeni yasaklar gelecek mi?

Ülkemizde hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaları devam ediyor. Pek çok işletmenini çalışma saati revize edildi. Bazı işletmeler ise çalışmıyor. Nisan-haziran aylarında uygulanan seyahat yasağı ise yalnızca kısıtlama gün ve saatlerinde uygulanmaya devam ediyor. Vatandaşlar daha genel bir seyahat yasağının gelip gelmeyeceğini, üniversitelerin açılıp açılmayacağını araştırıyor. Hal böyle olunca gözler kabine toplantısına çevrildi.

Bu hafta kabine toplantı yapılıp yapılmayacağı henüz açıklanmadı. Kabine toplantısı gün ve saati belli olduğunda haberlerimizde yer vereceğiz.