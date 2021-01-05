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Gündem Kabine toplantısı ne zaman? | Yeni yasaklar gelecek mi?
Gündem

Kabine toplantısı ne zaman? | Yeni yasaklar gelecek mi?

Yeni koronavirüs yasakları gelir mi? | Koronavirüs salgını süresince önemli kararlar kabine toplantılarında alındı ve vatandaşa bildirildi. Hal böyle olunca yeni haftayla birlikte milyonlarca kişi kabine toplantısının ne zaman, ayın kaçında olduğunu araştırmaya başladı. Peki, kabine toplantısı bugün var mı? | Kabine toplantısı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-01-05 06:57:00 -
Kabine toplantısı ne zaman? | Yeni yasaklar gelecek mi?

Kabine toplantısı ne zaman olacak? | Koronavirüs salgınıyla birlikte milyonlarca kişi hem Bilim Kurulu hem de Kabine toplantılarını yakından takip etmeye başladı. Alınana kısıtlamalar, ekonomik destek paketleri kabine toplantıları ardından ilan edildi. Hal böyle olunca vatandaşlar yeni yılın ilk haftasında kabine toplantısı olup olmadığını merak ediyor.

Kabine toplantısı ne zaman? | Yeni yasaklar gelecek mi?

Ülkemizde hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaları devam ediyor. Pek çok işletmenini çalışma saati revize edildi. Bazı işletmeler ise çalışmıyor. Nisan-haziran aylarında uygulanan seyahat yasağı ise yalnızca kısıtlama gün ve saatlerinde uygulanmaya devam ediyor. Vatandaşlar daha genel bir seyahat yasağının gelip gelmeyeceğini, üniversitelerin açılıp açılmayacağını araştırıyor. Hal böyle olunca gözler kabine toplantısına çevrildi.

Bu hafta kabine toplantı yapılıp yapılmayacağı henüz açıklanmadı. Kabine toplantısı gün ve saati belli olduğunda haberlerimizde yer vereceğiz.

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