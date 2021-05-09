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Yaşam Kabine toplantısı ne zaman? Yasaklar kalkıyor mu?
Yaşam

Kabine toplantısı ne zaman? Yasaklar kalkıyor mu?

Kabine toplantısı tarihi | 29 Nisan’da başlayan tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi günü sona erecek. Milyonlarca kişi sokağa çıkma kısıtlamasının uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Bu sebeple kabine toplantısının yapılacağı tarih araştırılıyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman hangi gün?

Yeniakit Publisher
2021-05-09 18:38:00 -
Kabine toplantısı ne zaman? Yasaklar kalkıyor mu?

Kabine toplantısı hangi gün? Koronavirüs salgınının ilk günüden itibaren kabine toplantıları yakından takip edilmeye başlandı. Vatandaşlar kısıtlamanın uzayıp uzamayacağı, okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Bu sebeple pek çok kişi ‘Kabine toplantısı hangi gün?’ sorusuna cevap arıyor. Normalleşme takvimi belli mi?

Kabine toplantısı ne zaman? Yasaklar kalkıyor mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, “İnşallah 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak. Salgının şüphesiz ki inişli çıkışlı seyri bu tür konularda çok önceden kesin tarihler vermemize mani oluyor. Bakınız şu anda ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Tabii bu aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor. Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da netice almaya başladığımızı gösteriyor. Fakat gerektiğinde şartları zorlama pahasına sizleri okulunuzla buluşturmak için her türlü gayreti gösterdiğimizden emin olabilirsiniz. Zira herhalde bir gencin en büyük aşkı öğretmenidir, okulundaki arkadaşlarıdır, okuludur. Ve okullarımızla bizler gelişiyoruz. Okullarımızla geleceğe yönelik güç, kuvvet buluyoruz. Onun için derdimiz bir an önce sağlıklı bir şekilde okullarımıza kavuşmak ve tekrar derslerimize dönmek, hocalarınızla bir arada olmaktır" dedi.

Son kabine toplantısı 26 Nisan’da yapıldı. Bir sonraki toplantının ne zaman yapılacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Genellikle kabine toplantıları 15 günde bir yapılıyor. Kabine toplantısı tarihiyle ilgili açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

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