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Gündem Kabine toplantısı ne zaman? Yarın kabine toplantısı var mı?
Gündem

Kabine toplantısı ne zaman? Yarın kabine toplantısı var mı?

Kabin toplantısı neler görüşecek? Koronavirüs salgını sürecinde kabine toplantıları yakından takip edilmeye başlandı. Vatandaşlar 6 Aralık Pazartesi günü kabine toplantısı yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Peki, kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-12-05 17:03:00 -
Kabine toplantısı ne zaman? Yarın kabine toplantısı var mı?

Koronavirüs salgınında son derece önemli kararlar kabine toplantılarının ardından açıklandı. Bu sebeple pek çok kişi yarın kabine toplantısı olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, 6 Aralık kabine toplantısı var mı?

Kabine toplantısı ne zaman? Yarın kabine toplantısı var mı?

Son kabine toplantısı 22 Kasım’da gerçekleşti. Kabine toplantıları 15 günde bir yapılıyor. Bu sebeple bir sonraki toplantının 6 Aralık’ta yapılması bekleniyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarda bulunmak için yarın yurtdışına çıkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin davetiyle, iki ülke arasındaki Yüksek Stratejik Komite'nin Yedinci Toplantısı'na katılmak üzere, 6-7 Aralık'ta Katar'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

 

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