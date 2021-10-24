Koranavirüs salgınının ilk gününden bu yana önemli kararlar kabine toplantılarının ardından açıklanıyor. Bu sebeple vatandaşlar kabine toplantısının hangi gün yapılacağını araştırıyor. Peki, bugün kabine toplantısı olacak mı?

Kabine toplantısı ne zaman? Yarın kabine toplantısı var mı?

Son kabine toplantısı 11 Ekim’de yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrika ziyaretleri sebebiyle kabine toplantısı geçtiğimiz hafta yapılmadı. Kabine toplantısının 25 Ekim Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Ancak konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Kabine toplantısına yönelik bir tarih, saat açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptıkları açıklamalarda bundan sonraki süreçte kısıtlamaların olmayacağını sık sık dile getirdi.

Son olarak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, kısıtlamalara ilişkin bir değerlendirmede bulundu. İlhan, “Kısıtlama yapmanın zamanı değil. Elimizde çok güçlü bir silah, aşımız var. Böyle bir düşünce ya da böyle bir konuşmayı şu an değerlendirmenin çok anlamı yok diye düşünüyorum. Şu an bu konuda tasalanmak yerine aslında toplumun mevcut kurallara dikkat etmesi, kapalı alanlarda maske takması, mesafeye dikkat etmesi, hastalık durumu şüpheli olanların sağlık kuruluşuna başvurması gerekir. Aşısı eksik olanlar ya da hiç aşı olmamış olanlar aşılarını yaptırırsa bu konuları hiç konuşmamıza gerek olmayacağı kanısındayım" diye konuştu.