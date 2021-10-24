  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

New York Times, 10 büyükelçinin Osman Kavala çağrısının arkasındaki ülkeyi duyurdu!

Kılıçdaroğlu bile “130 milyar dolar” iftirasını bıraktı, Babacan bırakmadı! Yerel seçimlere rezerv göndermesi!

Ne kadar olacak? Asgari ücret ile ilgili ilk tahmin geldi

Whatsapp kullananlar dikkat! İşte telefonunuz kapalıyken mesaj almanın yöntemi

Mustafa Destici'den Yunanistan'a sert uyarı: Başlarına yıkarız

Avrupa ülkesinde Putin korkusu! O silah sonrası panik başladı

Vatandaştan Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine tepki: Bu söylenecek kelime mi?

Altın alacakları uyaran Ramazan Kurtoğlu'ndan yeni uyarı: Savaş çıkacak!

Milli Muharip Uçak'ta kritik gelişme... İmzalar atıldı

Cezaevindeki adamın tabancası mı olur? 28 Şubatçı eski Korgeneral'in oğlundan 'silah' ajitasyonu!
Sağlık Kabine toplantısı ne zaman? Yarın kabine toplantısı var mı?
Sağlık

Kabine toplantısı ne zaman? Yarın kabine toplantısı var mı?

Bu hafta kabine toplantısı var mı? Koronavirüs salgınında vaka sayılarında bir artış yaşanıyor. Hal böyle olunca pek çok vatandaş kısıtlamaların geri dönüp dönmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı hangi gün? Kabine toplantısı yasaklar gelir mi?

Yeniakit Publisher
2021-10-24 22:51:00 -
Kabine toplantısı ne zaman? Yarın kabine toplantısı var mı?

Koranavirüs salgınının ilk gününden bu yana önemli kararlar kabine toplantılarının ardından açıklanıyor. Bu sebeple vatandaşlar kabine toplantısının hangi gün yapılacağını araştırıyor. Peki, bugün kabine toplantısı olacak mı?

Kabine toplantısı ne zaman? Yarın kabine toplantısı var mı?

Son kabine toplantısı 11 Ekim’de yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrika ziyaretleri sebebiyle kabine toplantısı geçtiğimiz hafta yapılmadı. Kabine toplantısının 25 Ekim Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Ancak konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Kabine toplantısına yönelik bir tarih, saat açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptıkları açıklamalarda bundan sonraki süreçte kısıtlamaların olmayacağını sık sık dile getirdi.

Son olarak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, kısıtlamalara ilişkin bir değerlendirmede bulundu. İlhan, “Kısıtlama yapmanın zamanı değil. Elimizde çok güçlü bir silah, aşımız var. Böyle bir düşünce ya da böyle bir konuşmayı şu an değerlendirmenin çok anlamı yok diye düşünüyorum. Şu an bu konuda tasalanmak yerine aslında toplumun mevcut kurallara dikkat etmesi, kapalı alanlarda maske takması, mesafeye dikkat etmesi, hastalık durumu şüpheli olanların sağlık kuruluşuna başvurması gerekir. Aşısı eksik olanlar ya da hiç aşı olmamış olanlar aşılarını yaptırırsa bu konuları hiç konuşmamıza gerek olmayacağı kanısındayım" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Genç kızdan Ordu Valisine beklenmedik cevap! 'O an böyle bir şey beklemiyorum'
Gündem

Genç kızdan Ordu Valisine beklenmedik cevap! 'O an böyle bir şey beklemiyorum'

Ordu'da valiliğin halk gününde Vali Tuncay Sonel ve genç kız arasında geçen ilginç sohbeti Hürriyet yazarı Fatih Çekirge kaleme aldı. ..
Halk eğitim kurs sertifikası nasıl alınır? E Devlet kurs sertifikası indir
Eğitim

Halk eğitim kurs sertifikası nasıl alınır? E Devlet kurs sertifikası indir

Halk eğitim kursu sertifikası indir? Milli Eğitim Bakanlığı hayat boyu öğrenme kapsamında, halk eğitimi merkezlerinde bireylerin bilgi, bece..
AK Parti'den kritik seçim açıklaması
Siyaset

AK Parti'den kritik seçim açıklaması

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay