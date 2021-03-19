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Gündem Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?
Gündem

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Koronavirüs salgınında yeniden yükseliş eğiliminin başlamasının ardından gözler bir kez daha kabine toplantısına çevrildi. Her geçen gün Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen risk haritası verilerinin değerlendirileceği Kabine Toplantısında illerin durumuna göre kısıtlama kararları verilecek. Peki, bu hafta Kabine Toplantısı olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-19 20:30:00 -
Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Geçtiğimiz haftalarda Kabine Toplantısının 15 günde bir gerçekleşeceği ifade edilmişti. Peki, bu hafta Kabine Toplantısı olacak mı?

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Koronavirüs tedbirleri ile ilgili tavsiye kararları ilk etapta Bilim Kurulu toplantısında alınıyor. Bilim Kurulu toplantısında alınan tavsiye kararlarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde aktarıyor. Kabine toplantısında alınan nihai kararlar ise virüsle mücadelede atılacak adımları gösteriyor.

Bu kapsamda yeni haftada ilk etapta Bilim Kurulu toplantısının gerçekleştirilmesi bekleniyor. Öte yandan kısıtlamalarda atılan adımlar etkisini ortalama 10-14 günlük sürede gösterdiği için bu hafta Kabine toplantısı yapılması beklenmiyor. Yeni toplantısınınsa 26-30 Mart tarihleri arasında gerçekleştirileceği tahmin ediliyor. Toplantı tarihine ilişkin yeni resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yerini alacak.

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