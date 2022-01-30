Koronavirüs salgınıyla birlikte pek çok kişi kabine toplantılarını yakından takip etmeye başladı. 2022 yılının ikinci toplantısı 19 Ocak’ta gerçekleştirildi. Bir sonraki toplantının ne zaman yapılacağı merak konusu.

Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta? Kabine toplantısı kararları

Kabine toplantıları genellikle iki haftada bir yapılıyor. Son kabine toplantısı 19 Ocak’ta yapıldı. Bir sonraki kabine toplantısı 31 Ocak Pazartesi günü yapılacak. Kabine toplantısında salgının seyri, iç ve dış politikanın yanı sıra ekonominin de masaya yatırılması bekleniyor.

Vatandaşlar ise salgın sebebiyle kısıtlamaların uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son yaptığı açıklamada kişisel tedbirlere uyulması gerektiğini ve paniğe kapılmaya gerek olmadığını belirtti. Bakan Koca, “Artan vaka sayıları konusunda sağlık bakanınız olarak yüksek sesle söylüyorum. Endişe etmeyiniz. Hastalık eski günlerindeki gücünde değil. Grip olan vatandaşlarımızın sayısını günlük olarak ilan etsek benzer manzaralarla karşılaşırız. Müsterih olunuz” açıklamasında bulundu.