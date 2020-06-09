Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta bitecek? Cumhurbaşkanı saat kaçta açıklama yapacak?

Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta bitecek?

Kabine toplantısının 18.00'a kadar tamamlanacağı göz önünde bulundurulursa, açıklamanın 18.00 itibariyle yapılacağı söylenebilir.

Kabinede başta 15 büyükşehirde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının kaldırılması, 65 yaş üstü ve 18 yaş altına getirilen kısıtlamaların kontrollü olarak ay sonuna kadar sonlandırılması kararının alınması bekleniyor. Suriye ve Libya’daki son gelişmelerle ilgili de Erdoğan’a brifing verilecek.

1 Haziran’da başlayan normalleşme süreci kapsamında 65 yaş üstü yaşlılarla, 18 yaş altı gençlerin ve çocukların gözü de kabinenin alacağı kararlarda olacak, toplantıdan bu kesimlerin izinlerinin esnetilmesine yönelik yeni kararlar çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.