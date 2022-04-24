Kabine toplantısı ne zaman? Ramazan Bayram tatili kaç gün?
Bayramda tatil kaç gün? Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar 2022 Ramazan Bayram tatili sorgulaması yapmaya başladı. Ramazan Bayramınında tatil planı yapanlar hem memleketlerine gitmenin hem de tatil yapmanın planı içinde. Normalde Ramazan Bayramı 3 gün. Ancak hafta sonları ve hafa içinde kalan iki günün de eklenmesiyle birlikte bayram tatili 9 güne çıkarlacağı beklentisi kamu kurumlarında çalışanların yanına özel sektör çalışanları tarafından da merak ediliyor. Peki 2022 Ramazan Bayram tatili kaç gün? Bayram tatili 9 gün mü oldu?
Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine toplantısı öncesi bayram kaç gün olacak? Kurban Bayramı kaç gün olacak? soruları da soruluyor.
Bayram önesi Kabine toplantısı ne zaman?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanması bekleniyor.
Ramazan Bayram tatili kaç gün?
Ramazan Bayramı, 3 gün olarak eda edilecek. Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi olacak. Son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk gelecek.
Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayram tatili 9 gün mü?
Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi gerekecek. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanmış olacak.
Resmi tatil konusunun önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı gündeminde olup olmadığı henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili resmi bilgi gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir