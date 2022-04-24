Kabine toplantısı ne zaman? Ramazan Bayram tatili kaç gün?

Kabine toplantısı ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine toplantısı öncesi bayram kaç gün olacak? Kurban Bayramı kaç gün olacak? soruları da soruluyor.

Bayram önesi Kabine toplantısı ne zaman?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanması bekleniyor.

Ramazan Bayram tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı, 3 gün olarak eda edilecek. Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi olacak. Son günü ise 4 Mayıs Çarşamba gününe denk gelecek.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayram tatili 9 gün mü?

Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi gerekecek. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanmış olacak.

Resmi tatil konusunun önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı gündeminde olup olmadığı henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili resmi bilgi gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir