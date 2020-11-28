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Gündem Kabine toplantısı ne zaman? | Koronavirüs yeni kısıtlamalar ne zaman?
Gündem

Kabine toplantısı ne zaman? | Koronavirüs yeni kısıtlamalar ne zaman?

Kabine toplantısı hangi gün? | Milyonlarca kişi koronavirüs salgınının kontrol altına alınması için uygulanacak yeni tedbirleri merak ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri 20 Kasım’da uygulamaya geçen kararların ardından durum değerlendirmesinin 10 gün sonunda yapılması gerektiğini belirtiyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman? | Koronavirüs yeni kararlar ne zaman çıkacak? | Koronavirüs yeni kararlar

Yeniakit Publisher
2020-11-28 15:19:00 -
Kabine toplantısı ne zaman? | Koronavirüs yeni kısıtlamalar ne zaman?

Koronavirüs yeni yasaklar | Tüm dünya koronavirüse karşı mücadelesini sürdürüyor. Aşı çalışmalarında ise mutlu sona yaklaşıldığı umuluyor. Salgında kamusal tedbirler kadar kişisel tedbirlerin de büyük önemi var. Bu sebeple vatandaşlar yeni kısıtlamaların uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman?

Kabine toplantısı ne zaman? | Koronavirüs yeni kısıtlamalar ne zaman?

Koronavirüsle ilgili yasaklar kabine toplantılarında alınıyor. Bu sebeple vatandaşlar kabine toplantısının ne zaman hangi gün olacağını araştırmaya başladı. Kabine toplantısının 30 Kasım Pazartesi ya da 1 Aralık Salı günü yapılması bekleniyor.

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