Koronavirüs yeni yasaklar | Tüm dünya koronavirüse karşı mücadelesini sürdürüyor. Aşı çalışmalarında ise mutlu sona yaklaşıldığı umuluyor. Salgında kamusal tedbirler kadar kişisel tedbirlerin de büyük önemi var. Bu sebeple vatandaşlar yeni kısıtlamaların uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman?

Kabine toplantısı ne zaman? | Koronavirüs yeni kısıtlamalar ne zaman?

Koronavirüsle ilgili yasaklar kabine toplantılarında alınıyor. Bu sebeple vatandaşlar kabine toplantısının ne zaman hangi gün olacağını araştırmaya başladı. Kabine toplantısının 30 Kasım Pazartesi ya da 1 Aralık Salı günü yapılması bekleniyor.