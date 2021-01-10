Kabine toplantısı ne zaman? | Koronavirüs yasakları bitecek mi?
Koronavirüs yeni yasaklar gelir mi? | Ülkemizde ilk koronavirüs vakası görüldüğünden bu yana toplumu ilgilendiren önemli kararlar kabine toplantılarında alındı. Bu sebeple vatandaşlar kabine toplantısının ne zaman yapılacağını sık sık araştırıyor. Aşıların ne zaman uygulanacağı, yasakların kalkıp kalkmayacağını merak edenler kabine toplantısını araştırıyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman? | Koronavirüs yasakları ne zaman son? | Koronavirüs yasakları ne zaman kalkar?
Sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek? | Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pek çok önemli tedbir uygulanıyor. Vatandaşlar sokağa çıkma yasaklarının yanı sıra işletmelerin eski düzene ne zaman geçeceğini de araştırıyor. Bu tip kararlar kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanıyor. Bu sebeple milyonlarca kişi kabine toplantısının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, bu hafta kabine toplantısı var mı?
Kabine toplantısı ne zaman? | Koronavirüs yasakları bitecek mi?
2021 yılının ilk kabine toplantısı 11 Ocak Pazartesi günü yapılacak. Toplantı, Kovid-19'la mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, yerli aşı çalışmaları ve aşı takvimi başta olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konuların ele alınacağı tahmin ediliyor.