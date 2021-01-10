Sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek? | Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pek çok önemli tedbir uygulanıyor. Vatandaşlar sokağa çıkma yasaklarının yanı sıra işletmelerin eski düzene ne zaman geçeceğini de araştırıyor. Bu tip kararlar kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanıyor. Bu sebeple milyonlarca kişi kabine toplantısının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, bu hafta kabine toplantısı var mı?

Kabine toplantısı ne zaman? | Koronavirüs yasakları bitecek mi?

2021 yılının ilk kabine toplantısı 11 Ocak Pazartesi günü yapılacak. Toplantı, Kovid-19'la mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, yerli aşı çalışmaları ve aşı takvimi başta olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konuların ele alınacağı tahmin ediliyor.