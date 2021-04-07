Türkiye’de 1 Mart’ta yerinde karar dönemi başladı. İllerin risk durumları açıklandı. Ardından söz konusu risk durumu 29 Mart’ta revize edildi. İllerdeki artış ise dikkatleri çekti. Son günlerde ise günlük vaka sayısı 50 bini geçti. Hal böyle olunca vatandaşlar yeni yasakların gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, kabine toplantısı ne zaman?

Kabine toplantısı ne zaman? Korona yeni yasaklar gelir mi?

Salgınla ilgili kararlar kabine toplantılarında alınıyor. Son kabine toplantısı 29 Mart’ta yapıldı. Bir sonraki kabine toplantısının 12 Nisan Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Ancak tarihle ilgili bir açıklama yapılmadı. Kabine toplantısının tarihiyle ilgili açıklama geldiğinde haberlerimizde yer alacak.