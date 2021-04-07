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Yaşam Kabine toplantısı ne zaman? Korona yeni yasaklar gelir mi?
Yaşam

Kabine toplantısı ne zaman? Korona yeni yasaklar gelir mi?

Kabine toplantısı hangi gün saat kaçta? 7 Nisan 2021 korona tablosunda yeni vaka sayısı 54 bin 740 olarak açıklandı. Bu rakamın ardından vatandaşlar gözlerini kabine toplantısına çevirdi. Peki, kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saat kaçta? Yeni koronavirüs yasakları gelir mi?

Yeniakit Publisher
2021-04-07 22:54:00 -
Kabine toplantısı ne zaman? Korona yeni yasaklar gelir mi?

Türkiye’de 1 Mart’ta yerinde karar dönemi başladı. İllerin risk durumları açıklandı. Ardından söz konusu risk durumu 29 Mart’ta revize edildi. İllerdeki artış ise dikkatleri çekti. Son günlerde ise günlük vaka sayısı 50 bini geçti. Hal böyle olunca vatandaşlar yeni yasakların gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, kabine toplantısı ne zaman?

Kabine toplantısı ne zaman? Korona yeni yasaklar gelir mi?

Salgınla ilgili kararlar kabine toplantılarında alınıyor. Son kabine toplantısı 29 Mart’ta yapıldı. Bir sonraki kabine toplantısının 12 Nisan Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Ancak tarihle ilgili bir açıklama yapılmadı. Kabine toplantısının tarihiyle ilgili açıklama geldiğinde haberlerimizde yer alacak.

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