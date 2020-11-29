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Gündem Kabine Toplantısı ne zaman? | Kabine Toplantısı hangi gün saat kaçta?
Gündem

Kabine Toplantısı ne zaman? | Kabine Toplantısı hangi gün saat kaçta?

Kabine toplantısı hangi gün? | Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması sebebiyle 20 Kasım’da önemli tedbir kararları alındı. Ancak alınan kararlara rağmen pek çok vatandaş kurallara uyma konusunda hassasiyet göstermiyor. Bu durum ise vaka sayılarına yansıyor. Vakaların seyri sebebiyle milyonlarca kişi kabine toplantısının ne zaman olacağını merak ediyor. Peki, Kabine toplantısı hangi gün? | Kabine toplantısı bugün mü? | Kabine toplantısı bu hafta olacak mı?

Yeniakit Publisher
2020-11-29 23:44:00 -
Kabine Toplantısı ne zaman? | Kabine Toplantısı hangi gün saat kaçta?

Kabine ne zaman toplanacak? Koranvirüs tedbirleriyle ilgili kararlar bilindiği gibi kabine toplantılarından alınıyor. Son olarak 17 Kasım’da yapılan kabine toplantısının ardından yeni tedbirler uygulanmaya başladı. Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşlara kurallara uyma çağrısında bulunuyor ve daha sert tedbirlerin gelmemesi için özveri beklediklerini ifade ediyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman?

Kabine Toplantısı ne zaman? | Kabine Toplantısı hangi gün saat kaçta?

Hafta içi sokağa çıkma yasağı olur mu? | Milyonlarca kişi sokağa çıkma yasaklarının genişleyip genişlemeyeceğini merak ediyor. Bu sebeple kabine toplantısının günü ve saati merak konusu. Kabine toplantısının yapılacağı gün açıklanmadı. Ancak toplantının 30 Kasım Pazartesi ya da 1 Aralık Salı günü yapılması bekleniyor.

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