Kabine ne zaman toplanacak? Koranvirüs tedbirleriyle ilgili kararlar bilindiği gibi kabine toplantılarından alınıyor. Son olarak 17 Kasım’da yapılan kabine toplantısının ardından yeni tedbirler uygulanmaya başladı. Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşlara kurallara uyma çağrısında bulunuyor ve daha sert tedbirlerin gelmemesi için özveri beklediklerini ifade ediyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman?

Kabine Toplantısı ne zaman? | Kabine Toplantısı hangi gün saat kaçta?

Hafta içi sokağa çıkma yasağı olur mu? | Milyonlarca kişi sokağa çıkma yasaklarının genişleyip genişlemeyeceğini merak ediyor. Bu sebeple kabine toplantısının günü ve saati merak konusu. Kabine toplantısının yapılacağı gün açıklanmadı. Ancak toplantının 30 Kasım Pazartesi ya da 1 Aralık Salı günü yapılması bekleniyor.