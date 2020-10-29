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Gündem Kabine toplantısı ne zaman? | Kabine toplantısı hangi gün?
Gündem

Kabine toplantısı ne zaman? | Kabine toplantısı hangi gün?

Kabine toplantısı bugün mü? Koronavirüs salgını sebebiyle vatandaşlar sık sık kabine toplantısının ne zaman olacağını, toplantının gündemini araştırıyor. Pek çok kişi kabine toplantısının bu hafta olup olmayacağını araştırıyor. Peki, kabine toplantısı hangi gün? | Kabine toplantısı var mı? | Kabine toplantısı sokağa çıkma yasağı.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 11:07:00 -
Kabine toplantısı ne zaman? | Kabine toplantısı hangi gün?

Kabine toplantısı hangi gün? | Koronavirüs salgını sebebiyle vatandaşlar kabine toplantısı tarihlerini daha çok merak eder oldu. Çünkü kabine toplantılarından hem ekonomiyle ilgili hem de kısıtlamalarla ilgili önemli kararlar alınıyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman?

Kabine toplantısı ne zaman? | Kabine toplantısı hangi gün?

Kabine toplantısının ne zaman olacağı merak ediliyor. Ancak bu hafta için kabine toplantısının hangi gün ve saatte yapılacağı açıklanmadı.

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