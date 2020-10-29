Kabine toplantısı hangi gün? | Koronavirüs salgını sebebiyle vatandaşlar kabine toplantısı tarihlerini daha çok merak eder oldu. Çünkü kabine toplantılarından hem ekonomiyle ilgili hem de kısıtlamalarla ilgili önemli kararlar alınıyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman?

Kabine toplantısı ne zaman? | Kabine toplantısı hangi gün?

Kabine toplantısının ne zaman olacağı merak ediliyor. Ancak bu hafta için kabine toplantısının hangi gün ve saatte yapılacağı açıklanmadı.