Koronavirüs salgınında 1,5 yıl geride kaldı. Ülkemizde uygulanan tedbirler 1 Temmuz 2021’de kaldırıldı. Yasakların kalkmasıyla tedbirlere uymayıp rehavete kapılanlar ve delta varyantın etkisiyle rakamlar artmaya başladı. Vatandaşlar bu sebeple kabine toplantısının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, kabine toplantısı hangi gün?

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine kararları ne zaman açıklanacak?

Son kabine toplantısı kurban bayramı öncesinde 12 Temmuz Pazartesi günü yapıldı. 2 Ağustos Pazartesi günü yapılması planlanan kabine toplantısı ise orman yangınları nedeniyle ertelendi. Bir sonraki kabine toplantısının bu hafta yapılması bekleniyor. Ancak kabine toplantısının tarihine ilişkin resmi açıklama yapılmadı. Kabine toplantısına yönelik açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.