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Yaşam Kabine toplantısı ne zaman? Kabine kararları ne zaman açıklanacak?
Yaşam

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine kararları ne zaman açıklanacak?

Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta? Koronavirüs salgını sürecinde milyonlar kabine toplantılarını daha yakından takip etmeye başladı. Son günlerde artan vakalar, okulların açılacak olması gibi sebeplerden dolayı milyonlar kabine toplantısını daha çok merak etmeye başladı. Peki, kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı hangi gün?

Yeniakit Publisher
2021-08-08 19:49:00 -
Kabine toplantısı ne zaman? Kabine kararları ne zaman açıklanacak?

Koronavirüs salgınında 1,5 yıl geride kaldı. Ülkemizde uygulanan tedbirler 1 Temmuz 2021’de kaldırıldı. Yasakların kalkmasıyla tedbirlere uymayıp rehavete kapılanlar ve delta varyantın etkisiyle rakamlar artmaya başladı. Vatandaşlar bu sebeple kabine toplantısının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, kabine toplantısı hangi gün?

Kabine toplantısı ne zaman? Kabine kararları ne zaman açıklanacak?

Son kabine toplantısı kurban bayramı öncesinde 12 Temmuz Pazartesi günü yapıldı. 2 Ağustos Pazartesi günü yapılması planlanan kabine toplantısı ise orman yangınları nedeniyle ertelendi. Bir sonraki kabine toplantısının bu hafta yapılması bekleniyor. Ancak kabine toplantısının tarihine ilişkin resmi açıklama yapılmadı. Kabine toplantısına yönelik açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

8 Ağustos koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var?
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