Kabine toplantıları alınan kararların vatandaşlara duyurulması konusunda büyük öneme sahip. Temmuz ayı yaklaşırken maaş zamlarından bayram tatiline kadar pek çok konu hakkında alınan kararlar merakla bekleniyor. Bu sebeple kabine toplantısının hangi gün yapılacağı araştırılıyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman?

Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta kabine toplantısı var mı?

Son kabine toplantısı 6 Haziran’da yapıldı. Bir sonraki kabine toplantısının ne zaman ayın kaçında yapılacağı merak ediliyor. Kabine toplantısının yapılacağı tarih hakkında bir açıklama yapılmadı. Ancak 27 Haziran haftasında kabine toplantısının gerçekleşmesi bekleniyor.