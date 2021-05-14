  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kılıçdaroğlu, Sezer ve Gül'ü aradı
Sivasspor’dan imalı paylaşım
Alman polisinden sahtekarlık uyarısı!
Gaziantep'te korkutan deprem!
Yaşam Kabine toplantısı ne zaman belli oldu mu? Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta başlayacak?
Yaşam

Kabine toplantısı ne zaman belli oldu mu? Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta başlayacak?

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Milyonların gözü kulağı normalleşme takviminin açıklanacağı kabine toplantısında. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda normalleşme takvimiyle ilgili olarak kabine toplantısını işaret ediyor. Peki, kabine toplantısının tarihi belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-05-14 15:51:00 -
Kabine toplantısı ne zaman belli oldu mu? Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta başlayacak?

Koronavirüs salgınıyla mücadele açısından kabine toplantıları büyük öneme sahip. Ülkemizde 17 günlük tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi günü sona erecek. Tam kapanma sürecinde günlük vakalar 60 binlerden 13 binlere kadar düştü. Bu sebeple vatandaşlar normalleşme takviminin ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, kabine toplantısı hangi gün?

Kabine toplantısı ne zaman belli oldu mu? Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Milletimize söz verdiğimiz şekilde pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Bu konudaki detayları Kabine Toplantımızın ardından milletimizle paylaşacağız. Niyetimiz mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayı ile birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz” dedi.

Kabine toplantısının gün ve saati henüz açıklanmadı.

Yasaklar ne zaman saat kaçta bitecek? 17 Mayıs’ta hangi yasaklar kaldırılacak?
Yasaklar ne zaman saat kaçta bitecek? 17 Mayıs’ta hangi yasaklar kaldırılacak?

Yaşam

Yasaklar ne zaman saat kaçta bitecek? 17 Mayıs’ta hangi yasaklar kaldırılacak?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Didem Koçak kimdir, nerelidir? Didem Koçak nerede çalıştı?
Biyografi

Didem Koçak kimdir, nerelidir? Didem Koçak nerede çalıştı?

Demirören Medya Pazarlama ve İletişim Grup Direktörlüğü görevine Didem Koçak getirildi. Didem Koçak’ın Demirören Medya Pazarlama ve İletişim..
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Korona Virüs

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 201 bin 295 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 534 kişinin testi pozitif çıktı, 238 kişi hayatını kaybetti.
Filistinli mücahidlerden İsrail'e büyük darbe! Şimdi Tel Aviv düşünsün
Dünya

Filistinli mücahidlerden İsrail'e büyük darbe! Şimdi Tel Aviv düşünsün

Kahpe siyonistler; kadın, çocuk ayırt etmeden yaptığı saldırıların bedelini ağır ödüyor. Filistinli mücahid bir grup, Lod şehrinde demiryolu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay