Koronavirüs salgınıyla mücadele açısından kabine toplantıları büyük öneme sahip. Ülkemizde 17 günlük tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi günü sona erecek. Tam kapanma sürecinde günlük vakalar 60 binlerden 13 binlere kadar düştü. Bu sebeple vatandaşlar normalleşme takviminin ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, kabine toplantısı hangi gün?

Kabine toplantısı ne zaman belli oldu mu? Kabine toplantısı ne zaman saat kaçta başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Milletimize söz verdiğimiz şekilde pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Bu konudaki detayları Kabine Toplantımızın ardından milletimizle paylaşacağız. Niyetimiz mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayı ile birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz” dedi.

Kabine toplantısının gün ve saati henüz açıklanmadı.