Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve doktorlar sık sık vatandaşla aşı çağrısında bulunuyor. Salgının noktalanması için toplumun en az yüzde 70’inin aşılanması gerekiyor. Peki, aşı olmayanlara yasaklar gelir mi?

Kabine toplantısı ne zaman? Bayramdan sonra yasaklar gelecek mi?

14 Temmuz Çarşamba günü Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantı sonunda maç, tiyatro, sinema ve AVM'lerin yanında kalabalık ve kapalı ortamlarda yapılan toplantı, düğün, kına, konser, kongre, dernek toplantısı gibi etkinliklere aşı olmayanların alınmaması önerisi öne çıktı. Söz konusu önerinin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kabine toplantısında sunulacağı ileri sürüldü. Aşı olmayanlar ise kendileriyle ilgili kısıtlamaların olup olmayacağını merak ediyor. Kabine toplantısı tarihi henüz açıklanmadı ancak 26 Temmuz haftası yapılması bekleniyor.