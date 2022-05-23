Kabine toplantısı bugün var mı? Kabine toplantısı kararları ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Kabine toplantısı açıklaması 23 Mayıs 2022! Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı saat kaçta? soruları vatandaşlar tarafından bir hayli araştırılıyor. Açık cezaevi izin süreleri başta olmak üzere, Suriye ve Ukrayna’daki gelişmeler, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konusundaki son gelişmeler Kabine toplantısının bir numaralı gündemi olurken, döviz kurlarında yaşanan gelişmeler, emekli ve memur zamları ile stokçulukla mücadele gibi konular da ele alınan başlıklardan olacak. Peki, kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları neler olacak? İşte 23 Mayıs 2022 Pazartesi Kabine toplantısı kararları...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yeni haftanın ilk günü toplanıyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek. Kabinenin öncelikli gündem maddesi NATO olacak, bu konuda önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritası üzerinde durulacak. NATO üyesi ülkelerin terör örgütlerine verdiği desteği kesmeleri konusunda takınılacak tavır ele alınacak.
Kabine toplantısı kararları son dakika
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sonra erdirilmesi için yürütülen diplomatik çabalar Doğu Akdeniz'deki son durum, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler de ele alınacak diğer konular olacak.
Enflasyonla mücadele için atılacak adımlar değerlendirilecek toplantıda fahiş fiyat artışları karşısında hükümetin aldığı tedbirlerin piyasaya yansıması da değerlendirilecek. Enflasyonla mücadelede önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ele alınacak. Terörle mücadele operasyonları da bir diğer önemli başlık. Yurt içi ve sınır ötesinde devam eden operasyonlardaki son durum görüşülecek. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye karşı düzenlenecek yeni operasyonlar değerlendirilecek.
Kabine toplantısı kararları saat kaçta açıklanacak?
Toplantının saat 15:00’te başlaması beklenirken, Kabine toplantısı sonrası alınan kararları millete sesleniş konuşması ile Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak.