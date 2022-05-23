Kabine toplantısı bugün var mı? Kabine toplantısı kararları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Kabine toplantısı açıklaması 23 Mayıs 2022! Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı saat kaçta? soruları vatandaşlar tarafından bir hayli araştırılıyor. Açık cezaevi izin süreleri başta olmak üzere, Suriye ve Ukrayna’daki gelişmeler, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konusundaki son gelişmeler Kabine toplantısının bir numaralı gündemi olurken, döviz kurlarında yaşanan gelişmeler, emekli ve memur zamları ile stokçulukla mücadele gibi konular da ele alınan başlıklardan olacak. Peki, kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları neler olacak? İşte 23 Mayıs 2022 Pazartesi Kabine toplantısı kararları...