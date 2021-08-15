Kabine toplanıyor! Aşı olmayanlara yasak geliyor

Kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılacak. Toplantının en önemli gündem maddesi orman yangınları ve sellerin vurduğu afet bölgeleriyle ilgili kararlar olacak. Toplantıda ayrıca yüz yüze eğitim ve aşı olmayı reddeden 18 milyon kişi için yeni kısıtlamalar da masada olacak.

Bölgede bulunan bakanlar son durumla ilgili brifing vereceği Kabine toplantısında, afetler sonrası atılacak adımlar değerlendirilecek. Afetten zarar gören bölgelerin yeniden imarı ve verilecek destekler ele alınacak.

Bilim Kurulu'nun önerileri görüşelecek

Koronavirüsle mücadele toplantının bir diğer önemli gündem maddesi olacak. Delta varyantı etkilerinin en aza indirilmesi için Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda uygulanacak olası tedbirler görüşülecek. Bu kapsamda aşı olmayı reddedenlere yönelik bazı kısıtlamaların getirilmesi de gündemde.

Aşı olmayanlara kısıtlamalar gündemde

Türkiye Futbol Federasyonu, iki doz aşı olmayanların stadlara alınmamasına karar vermişti. Kabine'de çift doz aşı yaptırmayanların 1 Eylül"den itibaren restoran, kafe, gece kulübü, spor salonu, sinema, konser ve düğün salonu gibi yerlere alınmaması önerisi de görüşülecek.

Yüz yüze eğitim için karar verilecek

TRT Haber'in haberine göre ise, okullarda yüz yüze eğitim-öğretim için gözler Eylül ayında. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, bakan olarak katılacağı ilk kabine toplantısında bu konuda bir sunum yapması bekleniyor. Öğretmen ve öğretim üyelerinin tamamının aşılanması, veliler için ise ya aşı ya PCR şartı getirilmesi gibi başlıklar ele alınacak.