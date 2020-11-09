Kabine değişikliği olur mu? Pek çok kişi kabine sisteminin ne olduğunu, kabine sisteminin nasıl değişebileceğini araştırıyor. Peki, kabine değişikliği olacak mı?

Kabine nedir? | Kabine sistemi nedir?

Kabine, Türkiye'de Cumhurbaşkanının başkanlık ettiği ve tüm bakanların bir araya gelip kararlar aldığı kuruldur. Kurul kararlarını oy çokluğuyla alır. Her bakan kendi bakanlığını ilgilendiren işlerden ve emri altındaki çalışanların yerine getirdikleri iş ve eylemlerden sorumludur.

Kabine üyeleri; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve 16 bakandan oluşmaktadır. Anayasaya göre milletvekili olamamaktadırlar. Eğer bir milletvekili, cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanırsa milletvekilliği görevinden istifa etmek zorundadır.

Kabine değişikliği olacak mı?

Milyonlarca kişi yakın zamanda kabine değişikliği olup olmayacağını araştırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu hakkında daha önce önemli açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eğer bir değişme gerekiyorsa, gerektiği zaman onu zaten yaparız ama birilerinin siparişi üzerine ben kabine değişikliğine hiç bir zaman gitmem. Böyle bir adetim yok” ifadelerini kullanmıştı.