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Gündem Kabine bugün toplanıyor
Gündem

Kabine bugün toplanıyor

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Kabine bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bugün saat 16.00'da yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de saat 16.00'da yapılacak.

Toplantıda ana gündem, 6-7 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi olacak.

Zirveye ilişkin hazırlıklar, güvenlik tedbirleri ve gündem başlıkları masaya yatırılacak.

Zirve kapsamında gerçekleştirilecek ikili görüşmelere ilişkin programa son şekli verilecek.

Toplantıda, ABD ile İran arasındaki müzakere süreci ile Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmaların da ele alınması da bekleniyor.

Ayrıca, en düşük emekli aylığına ilişkin çalışmaların da gündeme gelmesi öngörülüyor.

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Yorumlar

Mehmet

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısında NATO Zirvesi hazırlıkları, ikili görüşmeler ve önemli konular ele alınacak. İran-ABD müzakereleri ve Terörle Mücadele çalışmaları gündemde olunca içimiz rahat bir şekilde güvende olduğumuzu biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terörizme karşı mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Ayrıca en düşük emekli aylığına ilişkin çalışmalar da hayata geçiriliyor, bu bizi memnun ediyor. Emine Hanım'ın istişare toplantılarıyla milletimizin refahı için alınan kararların doğru olduğuna inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve değerli ekip arkadaşlarının her zaman Türk Milleti'nin yanında olduğunu bilmek bizleri güçlendiriyor.
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