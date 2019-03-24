0553 313 94 23

Kabin dikizcisine ibretlik ceza

İstanbul İstinye’de bir spor mağazasında satış sorumlusu olarak çalışan Enes B.’nin kabinde kıyafet deneyen müşterileri gizlice görüntüye aldığı ortaya çıkmıştı. Suçunu itiraf eden mağaza çalışanı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

24 Mart 2019 Pazar 08:23
Kabin dikizcisine ibretlik ceza

Geçtiğimiz ay İstanbul İstinye'deki ünlü bir spor giyim mağazasında dikiz skandalı yaşanmıştı. Beğendiği taytı denemek için kabine giren Ceyda A., kabindeki aynadan telefonla görüntülerinin çekildiğini fark etmiş, durumu mağaza sorumlularına iletmişti. Genç kız güvenlik kameralarının izletilmesini istemişti. Görüntülerde boş kabine girerek genç kızın görüntülerini çeken kişinin mağazada satış sorumlusu olarak çalışan Enes B. olduğu ortaya çıkmıştı. Üzerine atılı suçlamaları kabul eden Enes B. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Tacizci genç emniyette verdiği ifadesinde görüntüleri çektiğini ve pişman olduğunu söylemişti.

Utanç duyuyormuş!

Şüpheli Enes B. geçtiğimiz günlerde 'Özel hayatın gizliliği' suçlamasıyla İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı. Çalıştığı mağazada cep telefonu ile soyunma kabininde bulunan müşteriyi kayıt altına aldığını kabul eden Enes B. bu olaydan dolayı askere gittiğini ve ailesinin yüzüne bakamadığını söyledi. 'Özel hayatın gizliliği ihlal etme' suçunu işlediği sabit görülen şüphelinin suç unsurunu kayıt altına aldığı da göz önünde bulundurularak 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 08:23
  1. İstanbul
  2. kabin
  3. dikiz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Komandolar Şırnak’ta PKK’ya darbe vurmaya devam ediyor
    1. Komandolar Şırnak’ta PKK’ya darbe..
    2. Özel Kuvvetlerden Kandil'e operasyon
    3. "Huzurun teminatı AK Parti'dir"
    4. Kara yollarında sson durum
    5. Maduro: En yakın zamanda açıklayacağım
    6. Cumhur İttifakı’ndan Nazilli’de 3...
    7. Aydınlı kadınlar zincirli cinayeti..
    8. Kabin dikizcisine ibretlik ceza
    9. İzmir’de fırtına etkili oldu, çatıları..
    10. Kod adı: Zübeyir! Kimliği deşifre oldu
    11. İzmir’de vapur seferleri tekrar başladı
    12. Mahalle sakininden Murat Aydın’a,..
    13. Kolombiya'da 6 büyüklüğünde deprem!
    14. Modern haçlılar silahlanıyor!..
    15. ABD kızmasın diyen büyükelçiye ayar:..
    16. ABD'nin ardından bir DEAŞ açıklaması..
    17. Güneydoğu'da aşiretlerden anlamlı çağrı!
    18. İşte Meral Akşener'in PKK'lıları
    19. 24.03.2019 Günün âyet ve hadisi
    20. Avrasya Tüneli ve bazı yollar trafiğe..
    21. İzmir’de otomobilin yaya çarptığı..
    22. 14 yaşındaki çocuk kaza yaptı: 2 yaralı
    23. Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem
    24. Kadıköy'de trafik kazası: 2 yaralı
    25. Asma tavanı çöken markette mahsur..
    26. Venezuela’da Juan Guaido'nun özel..
    27. Beylikdüzü E-5’te otomobil takla attı:..
    28. Kontrolden çıkan araç kaza yaptı... 1..
    29. Başkent’te önündeki araca çarpan..
    30. Park halindeki LPG’li araç alev alev..
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Palalarla köye saldırdılar! 115 ölü var
    Palalarla köye saldırdılar! 115 ölü var
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Rejim güçleri köyü bombaladı! Onlarca aile Türkiye sınırına ilerliyor
    Rejim güçleri köyü bombaladı! Onlarca aile Türkiye sınırına ilerliyor