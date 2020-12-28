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Dünya Kabileler birbirine girdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Kabileler birbirine girdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sudan'ın batısındaki Güney Darfur eyaletinde iki kabile arasında çıkan çatışmada 15 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 21:01:00 -
Kabileler birbirine girdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın, Güney Darfur eyaleti güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberine göre, dün akşam saatlerinde Felata ve Mesalit kabileleri arasında su anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada iki taraftan 15 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.

Bölgede incelemelerde bulunan Güney Darfur Valisi Musa Mehdi, suçluların yakalanması ve silahların toplanması için bölgeye asker sevk edildiğini ve operasyon başlatıldığını açıkladı.

Bölgedeki kabileler arasında, “hayvan otlatma, arazi ve su kaynakları anlaşmazlığı” gibi nedenlerle zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

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