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Dünya

Kabil'den kalkan uçağın iniş takımındaki insan kalıntılarıyla ilgili soruşturma!

ABD, Kabil'den kalkış yapan uçağın iniş takımında bulunan insan kalıntılarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 00:49:00 -
Kabil'den kalkan uçağın iniş takımındaki insan kalıntılarıyla ilgili soruşturma!

ABD Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Özel Soruşturma Dairesi'nin Kabil Havaalanından kalkan bir C-17 Globemaster tipi askeri kargo uçağının iniş takımında bulunan insan kalıntılarıyla ilgili soruşturma başlattığını bildirildi.

Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesi sonrası tahliye operasyonlarının yürütüldüğü Kabil Havaalanında insanlık dramı yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde ülkeden ayrılmak isteyenlerin kalkışa hazırlanan uçaklara tırmandığı ve bazılarının ise uçaklardan yere düştüğü görülmüştü.

ABD Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Özel Soruşturma Dairesi'nin Kabil Havaalanından kalkan bir C-17 Globemaster tipi askeri kargo uçağının iniş takımında bulunan insan kalıntılarıyla ilgili soruşturma başlattığını bildirildi.

Açıklamada, kalıntıların uçağın Katar'daki Al Udeid Hava Üssü'ne inişinden sonra keşfedildiği aktarılırken, "Uçağa, kalıntıları toplamak ve geri dönmeden önce incelemek için zaman sağlamak için şu anda el konuldu" denildi.

Öte yandan bugün ortaya çıkan ve uçağın içinden çekilen görüntüde, uçağın kanadına tutunan bir Afgan’ın cansız bedeni sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

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