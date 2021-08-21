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Gündem Kabil'deki 104 Türk vatandaşı daha TSK'nin nakliye uçağı "Herkül" ile tahliye edildi
Gündem

Kabil'deki 104 Türk vatandaşı daha TSK'nin nakliye uçağı "Herkül" ile tahliye edildi

Afganistan'da Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan Türk vatandaşlarından 104'ü daha gece saatlerinde Türk Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye uçağı ile tahliye edildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 08:30:00 -
Kabil'deki 104 Türk vatandaşı daha TSK'nin nakliye uçağı "Herkül" ile tahliye edildi

Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor. Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki güvenli bölgede bekleyen 100'ü aşkın Türk vatandaşının tahliyesinin ardından TSK'nin C-130 Herkül tipi nakliye uçağı ile gece saatlerinde 104 kişi daha yurda gönderildi.

Böylelikle Türk askeri güvenli bölgedeki 200'ü aşkın Türk vatandaşını tahliye etti.

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