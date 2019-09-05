Kabil’de patlama Afganistan’ın başkenti Kabil’de istihbarat birimi yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de istihbarat birimi yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, başkent Kabil’in Şaş Darak bölgesinde bomba yüklü minibüsle saldırı düzenlendiğini açıkladı. Patlamanın istihbarat birimi yakınlarında meydana geldiği belirtilirken, olayda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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