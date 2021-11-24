Kabil'de patlama: 2 yaralı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi yaralandı.
Afganistan’ın başkenti Kabil’de Taliban güçlerinin aracına yerleştirilen mıknatıslı bombanın patlaması sonucu 2 güvenlik görevlisi yaralandı.
Afganistan’ın başkenti Kabil’in şehir merkezinde patlama meydana geldi. Taliban güçlerinin aracına yerleştirilen mıknatıslı bombanın patladığı bildirildi.
2 güvenlik görevlisi yaralandı
Kabil Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2 güvenlik görevlisinin yaralandığı kaydedildi.