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Dünya Kabil'de patlama: 2 yaralı
Dünya

Kabil'de patlama: 2 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 00:14:00 -
Kabil'de patlama: 2 yaralı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de Taliban güçlerinin aracına yerleştirilen mıknatıslı bombanın patlaması sonucu 2 güvenlik görevlisi yaralandı.

Afganistan’ın başkenti Kabil’in şehir merkezinde patlama meydana geldi. Taliban güçlerinin aracına yerleştirilen mıknatıslı bombanın patladığı bildirildi.

2 güvenlik görevlisi yaralandı

Kabil Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2 güvenlik görevlisinin yaralandığı kaydedildi.

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