Kabil'de karakola bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de komando birlikleri karakoluna bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 komando hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kabil'in Rişhor bölgesindeki komando birlikleri karakoluna bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 komandonun öldüğünü belirtti. Rahimi, saldırıda 3 komandonun yaralandığını söyledi. Saldırıyı Taliban üstlendi.

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