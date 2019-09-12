Kabil'de karakola bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü

Kabil'de karakola bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü12 Eylül 2019 Perşembe 15:42
KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de komando birlikleri karakoluna bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 komando hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kabil'in Rişhor bölgesindeki komando birlikleri karakoluna bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 4 komandonun öldüğünü belirtti.
Rahimi, saldırıda 3 komandonun yaralandığını söyledi.
Saldırıyı Taliban üstlendi.
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