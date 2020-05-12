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Dünya

Kabil'de hastaneye silahlı ve bombalı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün faaliyet gösterdiği hastaneye silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 11:03:00 -
Kabil'de hastaneye silahlı ve bombalı saldırı

İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Merve Amini, basına yaptığı açıklamada, saldırganların, Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesindeki hastaneye silahlı saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.

Saldırganların hastanenin yeni doğan bölümünde güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiğini ifade eden Amini, çatışmanın devam ettiğini bildirdi.

Amini, bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisinin gönderildiğini kaydetti.

Görgü tanıkları ise çatışmada şu ana kadar 4 kişinin yaralandığını öne sürdü.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün faaliyet gösterdiği hastanenin yeni doğan bölümünde birkaç yabancı doktorun da çalıştığı öğrenildi.

Taliban, saldırıyla ilgilerinin bulunmadığını açıkladı.

 

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