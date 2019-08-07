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Kabil saldırısını Taliban üstlendi: 14 ölü

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bu sabah gerçekleştirilen bombalı araç saldırısını Taliban üstlendi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:41
Kabil saldırısını Taliban üstlendi: 14 ölü

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bu sabah gerçekleştirilen bombalı araç saldırısını Taliban üstlendi. Polis karakolu önünde meydana gelen patlamada ölü sayısı 14, yaralı sayısı ise 145 olarak açıklandı.


Afganistan’ın başkenti Kabil’de sabah işe gidiş yoğunluğu yaşandığı sırada bir karakolun önünde gerçekleştirilen bombalı araç saldırısının ardından gökyüzüne devasa gri dumanlar yükseldi. Afganistan polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, 14 kişinin öldüğü saldırıyı Taliban üstlendi. Patlamada 145 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Bugün bir basın toplantısı düzenleyen Afganistan İçişleri Bakan Yardımcısı Hoşal Sadat, 4’ü polis 14 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 53 polis ile 92 sivilin de yaralandığını açıkladı.


İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, patlayıcı düzeneği taşıyan aracın polis karakolunun dışındaki kontrol noktasında durdurulduğu sırada patladığını belirtti. Sağlık Bakanlığı da olayda hayatını kaybedenler ve yaralananlar arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu duyurdu.


Taliban, bir “işe alım merkezine” intihar bombacılarından biri tarafından saldırıldığını doğruladı. Taliban’ın açıklamasında, “Çok sayıda asker ve polis hayatını kaybetti veya yaralandı” ifadeleri kullanıldı.



“Taliban’ın devam eden saldırıları, barışa bağlılıkları olmadığını gösteriyor”


Patlamanın etkisiyle binaların yıkılmış cepheleri, olay yerine yayılmış molozlar ve ters dönmüş araçları gösteren fotoğraflar, bombanın meydana getirdiği hasarın boyutunu yansıttı.


Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin Sözcüsü Sadık Sadıki, sosyal medya hesabı üzerinden kınadığı saldırı için “Yine Taliban’ın gerçekleştirdiği bir intihar saldırısı Kabil’de sivilleri hedef alarak çok sayıda masuma zarar verdi” açıklamasında bulundu. Taliban’ın barışa niyeti olmadığını öne süren Sadıki “Taliban’ın devam eden saldırıları, barışa bağlılıkları olmadığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.


Patlama, Taliban’ın 28 Eylül cumhurbaşkanlığı seçimlerinin boykot edilmesi çağrısı ile seçim mitinglerine saldırı tehdidinden bir gün sonra gerçekleşti.



Dün gece 2 militan öldürüldü


Afgan güvenlik güçlerinin dün gece Kabil’deki iki militan sığınağına düzenledikleri baskınlarda 2 örgüt militanı öldürüldü. Ulusal Güvenlik Bakanlığı (NDS), baskınlarda çok miktarda patlayıcı ve bomba yapım ekipmanı ele geçirildiğini duyurdu. Güvenlik güçlerinden 3 kişinin öldürüldüğü de ajans sözcüsü tarafından açıklandı.


ABD ve Taliban, Amerika’ya ait askeri birliklerin Afganistan’dan çekilmesi karşılığında Taliban’ın da ülkeyi aşırılık yanlıları tarafından saldırıların planlandığı bir üsse çevirmeme sözü verdiği bir anlaşmaya varmak üzere.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:41
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