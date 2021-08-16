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Dünya Kabil Havalimanı'nda izdiham çıktı
Dünya

Kabil Havalimanı'nda izdiham çıktı

Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'e girmesiyle birlikte ülkeden kaçmaya çalışan insanlar izdihama neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 01:15:00 -

ABD'nin Afganistan'dan ayrılmasıyla birlikte Taliban'ın ilerleyişi son sürat devam ediyor.

Ülkedeki bütün kritik noktaları ve geçiş güzergahlarını kontrol altına alan Taliban, Dün General Raşit Dostum’un villasını ele geçirmişti.

31 vilayette hakimiyet kuran Taliban bu kez Kabil'e girip, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı aldıklarını duyurdu.

Taliban'dan kaçarak sağ sola koşan insanların Kabil Havalimanı'ndaki kaçış anları izdiham oluşturdu.

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