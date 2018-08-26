Kâbe'nin örtüsünün açılması neyin habercisiydi? İşte alimlerin görüşleri...

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Geçtiğimiz Arefe gününde Mekke'de yaşanan fırtına sebebiyle Kâbe'nin örtüsü havalanmış ve Müslümanların kıblesi ilk kez örtüsüz olarak görüntülenmişti. Bazı İslam tarihçileri ve muhaddislerinin eserlerinde bu konu anlatılırken, Kâbe'nin örtüsünün bu biçimde açılmasının devletin yıkılışına ya da sultanın helak edilmesine yorumlandığı öğrenildi.

'ABBASİLERİN YIKILIŞININ HABERCİSİ'

Suriyeli muhaddis, müfessir ve tarihçi İbn Kesir'in 'el Bidaye ve'n-Nihaye' adlı 14 ciltlik eserinde, miladi 644 yılının anlatıldığı bölümde, Kâbe’nin örtüsünün şiddetli bir rüzgar ile açılmasının Abbasi Devleti'nin yıkılışının habercisi olarak görüldüğü kaydedilmiş.

İbn Kesir'in İslam tarihinin önemli tarihi kaynaklarından olan 'el Bidaye ve'n-Nihaye' adlı eserinde, Kabe’nin örtüsünün bu şekilde açılmasının ve çıplak olarak görünmesinin Abbasi Devleti'nin yıkılışının habercisi ve Tatar fitnesinin uyarıcısı olduğu rivayet edilirken, bir başka İslam tarihçisi İbnu’l Hüseyin elMes’udî'ninKünnâşetu’l İtibar adlı eserinde de bu durumun, sultanın helak edilmesine veyahut da hükmünün zevaline işaret edeceği görüşü bildirilmiş.

'MANSUR'UN ÖLÜMÜNE ALAMET'

Tarihçi İbnu’l Hüseyin elMes’udî'nin Künnâşetu’l İtibar adlı eserinde, "Bazı tarihçiler nakleder ki; Kabe’nin örtüsünün rüzgarla açılması sultanın helakine veya hükmünün zevaline işarettir. Mansur zamanında da böyle bir şey oldu. İnsanlar bunu Mansur’un ölümüne alamet tuttular ve öyle de oldu." ifadeleri yer alıyor.